Medien: Götze-Transfer vor dem Abschluss

Mario Götze (30) wird seinem Trainer Roger Schmidt zu Benfica Lissabon folgen – das vermeldet die portugiesische Zeitung ‚Record‘. Eine Einigung steht kurz bevor, heißt es, die offizielle Bekanntgabe des Transfers könnte angeblich schon am morgigen Montag erfolgen.

Götze besitzt in seinem bis 2024 datierten Vertrag bei der PSV Eindhoven eine Ausstiegsklausel in Höhe von vier Millionen Euro. Laut ‚Record‘ sind nur noch finale Details zu klären, ehe hinter den Deal ein Haken gemacht werden kann. Götze soll bei Benfica gleich zu den Topverdienern gehören.

In Lissabon trifft er auf den Ex-Dortmunder Julian Weigl (26) und Schmidt, unter dem er bereits die vergangenen zwei Jahre in Eindhoven gespielt hat. Benfica erreichte in der abgelaufenen Saison Rang drei, tritt somit in der Qualifikation für die Champions League an.