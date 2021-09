Benzema: „Mbappé wird für Real Madrid spielen“

Karim Benzema (33) kann es kaum erwarten, gemeinsam mit Kylian Mbappé (22) bei Real Madrid aufzulaufen. „Er ist ein Spieler, der früher oder später für Real Madrid spielen wird. Wir verstehen uns sehr gut und ich würde ihn gerne schon in Madrid bei mir haben. Aber er muss auch seinen Verein respektieren“, sagte der Stürmer gegenüber ‚RTL‘.

Nachdem Mbappés Wechselwunsch von Paris St. Germain diesen Sommer nicht erfüllt wurde, kann er nach Vertragsende im nächsten Jahr ablösefrei zu den Königlichen wechseln. In der französischen Nationalmannschaft steht das Duo nach Benzemas Rückkehr zur Équipe Tricolore bereits in diesem Jahr gemeinsam auf dem Platz. „Ich weiß nicht, was passieren wird, aber Mbappé wäre bei Real Madrid willkommen. Er ist ein Spieler, der alle Qualitäten hat, um in Zukunft in Madrid zu spielen, ich hoffe es“, so Benzema.