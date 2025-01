Hertha bietet für neuen Torjäger

Hertha BSC hat auf dem Stürmermarkt derzeit mehrere Eisen im Feuer. Wie die kroatische Sportzeitung ‚Sportske Novosti‘ berichtet, konkurrieren die Berliner mit Hajduk Split um Mittelstürmer Nardin Mulahusejnovic vom bosnischen Erstligisten Zrinjski Mostar. Demnach reichten sowohl Hertha als auch Split Angebote von 250.000 bis 300.000 Euro ein, die beide abgelehnt wurden. Zrinjksi will seinen besten Torjäger (13 Treffer in 23 Spielen) nicht mitten im Titelrennen abgeben und ruft einen Preis von einer halben Million Euro auf.

Beim bosnischen Tabellenführer steht Mulahusejnovic noch bis 2026 unter Vertrag. Spätestens im Sommer dürfte also ein Verkauf Thema werden. Hertha will jedoch vorher den verspäteten Ersatz für Vorjahrestorschützenkönig Haris Tabakovic (30/TSG Hoffenheim) an Bord holen. Neben Mulahusejnovic befasst sich die Alte Dame derzeit auch mit Sebastian Grönning (27) von Drittligist FC Ingolstadt. Aber auch die Schanzer wollen ihren besten Torjäger (17 Treffer in 24 Spielen) in den eigenen Reihen halten, bis der Vertrag zum Saisonende ausläuft. Hertha hätte seit dem Verkauf von Wilfried Kanga (26) für rund 1,7 Millionen Euro an Dinamo Zagreb jedenfalls die nötigen Mittel, um entsprechende Offerten noch einmal aufzubessern.