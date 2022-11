Rangers entlassen van Bronckhorst

Giovanni van Bronckhorst muss sich nach einem neuen Job umsehen. Wie die Glasgow Rangers offiziell bestätigen, wurde der 47-jährige Trainer von seinen Aufgaben entbunden.

Der Niederlänger übernahm den schottischen Traditionsklub Ende 2021 und stand 68 Spiele als Rangers-Coach am Spielfeldrand. Unter seiner Führung kommt Glasgow auf einen Punkteschnitt von 2,01 pro Spiel. Aus den vergangenen zehn Spielen holten die Rangers vier Siege, zwei Unentschieden und vier Niederlagen.

Rangers Football Club confirms today it has parted company with manager Giovanni van Bronckhorst.



The board would like to put on record sincere thanks to Gio for all his efforts since his appointment as manager.https://t.co/ESRS10qpJP pic.twitter.com/aLGIiXa2sS