Bayern ist schuld: Verpasst der BVB Wunschspieler Álvarez?

Wann verkündet Borussia Dortmund die Verpflichtung von Edson Álvarez? Womöglich nie, denn die Konkurrenz im Werben um den 25-jährigen Defensivallrounder von Ajax Amsterdam wird größer und zahlungskräftiger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die große Ironie: Ausgerechnet der FC Bayern könnte den vom BVB anvisierten Transfer ins Wanken bringen. Denn West Ham United hat Álvarez laut dem englischen ‚Telegraph‘ als Wunschnachfolger für Declan Rice (24) auserkoren. Sollte der Engländer also für mehr als 100 Millionen Euro Ablöse nach München (oder auch zum FC Arsenal) wechseln, stünde den Hammers mehr als ausreichend Budget für einen Álvarez-Deal zur Verfügung.

Lese-Tipp

Schwere Geburt: BVB und Eintracht einig wegen Knauff

Wird Álvarez zu teuer?

Der Mexikaner selbst zeigte sich vor wenigen Tagen noch sehr zurückhaltend, was seine Entscheidungsfindung betrifft: „Meine Entourage lässt mich wissen, wenn das Interesse eines Vereins konkret ist, erst dann denke ich selbst darüber nach. Ich lese und höre auch in den Medien über das Interesse […] und natürlich werde ich nicht lügen, dass es immer schön ist, wenn man mit großen Vereinen in Verbindung gebracht wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Den ‚Ruhr Nachrichten‘ zufolge ist sich der BVB mit Álvarez bereits einig. Das bedeutet auf dem heutigen Transfermarkt allerdings nicht im Umkehrschluss, dass der Deal auch über die Bühne gehen wird. Schließlich müssen auch die Vereine mitspielen. Bislang standen als Ablöse 35 bis 40 Millionen Euro im Raum. Bayern und West Ham könnten aber dafür sorgen, dass Álvarez den Dortmundern am Ende zu teuer wird.