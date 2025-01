Neuer Stürmer für Schalke: Ba-Wechsel eingetütet

Der FC Schalke 04 steht vor der Verpflichtung eines neuen Torjägers. Nach FT-Informationen ist der Wechsel von Pape Meïssa Ba nach Gelsenkirchen so gut wie in trockenen Tüchern. Um den Deal für den 27-jährigen Senegalesen von Grenoble Foot vollständig abzuwickeln, fehlen nur noch letzte Details.

Ba erzielte in der laufenden Saison bereits zehn Tore und lieferte außerdem zwei Assists in 18 Spielen für Grenoble in der Ligue 2. Sein Vertrag wäre nur noch bis zum Ende der Spielzeit gültig gewesen. Nun haben die Franzosen ihre letzte Chance auf eine Ablöse genutzt.