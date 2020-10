Janelt verlässt Bochum

Vitaly Janelt verlässt den VfL Bochum kurz vor Transferschluss und setzt seine Karriere auf der Insel fort. Beim englischen Zweitligisten FC Brentford unterschreibt der defensive Mittelfeldspieler einen Vierjahresvertrag. Über die Ablöse machen die Vereine keine Angaben, Janelts Kontrakt in Bochum lief nur noch bis zum nächsten Sommer.

Der 22-Jährige war Anfang 2017 von RB Leipzig zu den Westfalen gewechselt. Insgesamt lief Janelt 54 Mal für die VfL-Profis auf. In der neuen Saison wartete er vergeblich auf Einsatzminuten.

✍Vitaly Janelt is a Bee! 🐝



The German Under-21 international has signed on a four-year deal from @VfLBochum1848eV



👉 https://t.co/03V3HMrOVa#BrentfordFC #WelcomeVitaly pic.twitter.com/b5JN6ImCFU