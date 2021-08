Werder: Toprak soll bleiben

Der SV Werder Bremen hat sich erstmals klar positioniert, was die Zukunft von Ömer Toprak betrifft. „Wir würden uns alle freuen, wenn Ömer bleibt. Das weiß er auch“, sagt Clemens Fritz auf Nachfrage der ‚DeichStube‘. Toprak habe „durch das Kapitänsamt noch mehr Verantwortung übernommen. Man sieht deutlich, wie er diese Rolle annimmt.“

In den ersten beiden Saisonspielen war Toprak der Fels in der Brandung. Dennoch ist der 32-Jährige nach wie vor nicht gänzlich unverkäuflich, denn die Bremer befinden sich finanziell in der Bredouille. „Unsere wirtschaftliche Situation ist nun einmal so, dass wir auch bei ihm abwarten müssen, was alles noch so passiert“, so Fritz. Interesse an Toprak bekundeten zuletzt die beiden türkischen Erstligisten Göztepe und Trabzonspor.