Matija Nastasic wird den FC Schalke 04 zeitnah verlassen. Laut ‚Violanews.com‘, das zum Netzwerk der ‚Gazzetta dello Sport‘ gehört, soll der Transfer des Innenverteidigers zum AC Florenz in den nächsten Stunden finalisiert werden. Am morgigen Freitag erfolge dann der Medizincheck in Rom.

Bei der Fiorentina wird Nastasic auf Germán Pezzella folgen, den es zu Betis Sevilla zieht. Der Noch-Schalker war 2015 von Manchester City zu Königsblau gewechselt und besitzt noch einen bis 2022 gültigen Vertrag. Finanziell konnte sich S04 das Gehalt des 28-Jährigen in Liga zwei nicht mehr leisten, weshalb ein Verkauf angestrebt wird.