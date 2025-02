Juves Plan mit Kolo Muani

Juventus Turin will Randal Kolo Muani über das Saisonende hinaus halten. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, arbeitet die Alte Dame bereits an einem permanenten Transfer des 26-Jährigen. Demzufolge wollen die Bianconeri den Angreifer für eine weitere Saison ausleihen und sich für den Anschluss eine Kaufoption in Höhe von 40 bis 45 Millionen Euro sichern. Kolo Muani ist aktuell ohne Kaufoption für die Rückrunde von Paris St. Germain ausgeliehen und hat nach vier Einsätzen bereits fünf Treffer auf dem Konto.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unklar ist, ob PSG einem solchen Transfermodell zustimmen würde. Der Franzose (57 Länderspiele) scheint einem verlängerten Engagement in Italien aber offen gegenüberzustehen. „Das gehört zur Karriere eines Fußballers, man muss immer kämpfen, Fortschritte machen, nach vorne schauen. Für mich geht es darum, weiter zu arbeiten und mein Bestes zu geben. Ich freue mich ganz besonders über den Sieg heute Abend. Ich brauche Spielzeit, weil ich ein Mensch bin, der gerne auf dem Platz steht. Vielleicht ging es in eine schlechte Richtung, jetzt geht es mir besser“, offenbarte Kolo Muani nach dem gestrigen 2:1-Sieg gegen die PSV Eindhoven in der Champions League.