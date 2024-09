HSV bindet Eigengewächs Baldé langfristig

Der Hamburger SV zurrt eine wichtige Personalie für die Zukunft fest. Wie der Zweitliga-Dino offiziell bekanntgibt, hat das Eigengewächs Fabio Baldé seinen Kontrakt bei den Rothosen langfristig verlängert. Dem Vernehmen nach läuft das Arbeitspapier bis 2029. „Es ist ein wichtiges Ziel des HSV, die eigenen Talente näher an den Profikader heranzuführen. Fabio hat in den vergangenen Monaten eine enorme Entwicklung genommen und sich nicht zuletzt durch gute Trainings- und Spielleistungen bei unserer U21 für die Lizenzspielermannschaft empfohlen“, lässt sich Sportvorstand Stefan Kuntz zitieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Baldé kam in der aktuellen Spielzeit in allen vier Ligapartien zum Einsatz und sammelte im Heimspiel gegen Preußen Münster (4:1) mit einer Vorlage seinen ersten Scorerpunkt für die Profis. Mit seinen starken Leistungen hat sich der 19-Jährige für weitere Einsätze empfohlen. „Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Verantwortlichen. Nun gilt es, dass ich weiter dran bleibe und Schritt für Schritt das Vertrauen zurückzahle. Dass ich das ausgerechnet bei meinem Verein in meiner Heimatstadt weiter langfristig machen darf, erfüllt mich mit Stolz“, so der Flügelspieler.