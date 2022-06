Bericht: Itakura vor Gladbach-Wechsel

Der Transferpoker um Ko Itakura ist offenbar entschieden. Nach Informationen von ‚Sport1‘ steht der Innenverteidiger vor einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach. Rund fünf Millionen Euro Ablöse zahle der Bundesligist an Manchester City.

Unter der Anzeige geht's weiter

Itakura soll in Gladbach einen Vertrag bis 2026 unterschreiben, noch gebe es allerdings finale Details zu klären. Interesse am 25-jährigen Japaner bekundeten unter anderem auch Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim.

Die vergangene Saison verbracht Itakura leihweise beim FC Schalke (32 Spiele, vier Tore). Der Aufsteiger hätte den Rechtsfuß per Kaufoption in Höhe von rund sechs Millionen Euro verpflichten können, war dazu allerdings aus finanziellen Gründen nicht in der Lage.