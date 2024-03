Tuchels Reaktion auf die Endspiel-Frage

Thomas Tuchel will sich nicht damit beschäftigen, ob das anstehende Champions League-Rückspiel am morgigen Dienstag (21 Uhr) gegen Lazio Rom zum persönlichen Endspiel werden könnte. „Nicht für meine Seite und für andere kann ich nicht sprechen. Ich weiß, was wir vereinbart haben und das haben wir ja auch kommuniziert“, erklärte der Bayern-Coach auf der heutigen Pressekonferenz.

Ob Tuchel schon bei einer Niederlage gegen Lazio seinen Posten räumen muss, ist offen. ‚Sky‘ rechnet fest mit einem Endspiel für den Trainer. Wohingegen die ‚Bild‘ eher davon ausgeht, dass die Bayern auch bei einem Ausscheiden aus der Champions League am Trainer festhalten würden.