Die FT-Topelf des 22. Spieltags

Spieler des Spieltags: Xavi Simons

Dank eines sehenswerten Treffers von Xavi Simons ging RB Leipzig am Wochenende in Halbzeit eins gegen Borussia Mönchengladbach mit 1:0 in Führung. In der Folge konnten die Sachsen die Partie mit 2:0 für sich entscheiden. Simons lieferte über die vollen 90 Minuten eine erstklassige Leistung und wies mal wieder nach, warum der Leihspieler von Paris St. Germain einer der begehrtesten Kicker der Bundesliga ist.

Die FT-Topelf

Die Ergebnisse im Überblick

1.FC Köln - Werder Bremen 0:1

TSG Hoffenheim - Union Berlin 0:1

SV Darmstadt - VfB Stuttgart 1:2

1.FC Heidenheim - Leverkusen 1:2

VfL Wolfsburg - Bor. Dortmund 1:1

FSV Mainz 05 - FC Augsburg 1:0

RB Leipzig - Bor. M’gladbach 2:0

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt 3:3

VfL Bochum - FC Bayern 3:2

