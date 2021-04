Barça & Tottenham an Boateng dran?

Jérôme Boateng wird den FC Bayern nach zehn Jahren am Saisonende verlassen. Das bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am vergangenen Mittwoch offiziell. Nun bekunden offenbar zwei Topklubs Interesse am 32-jährigen Innenverteidiger.

Wie die ‚Bild‘ berichtet, beschäftigen sich Tottenham Hotspur und der FC Barcelona mit dem Rechtsfuß. Boateng erspielte sich in den vergangenen zwei Spielzeiten den zuvor verloren gegangenen Stammplatz unter Trainer Hansi Flick zurück und überzeugte mit starken Auftritten.

Sowohl Barça als auch Tottenham fahnden schon länger nach einer Verstärkung für die Abwehrzentrale. Während die Spurs an Jannik Vestergaard (28) und Milian Skriniar (26) interessiert sein sollen, planen die Blaugrana einen Transfer von Eric García (20) – der jedoch vom jüngsten Angebot der Katalanen nicht begeistert gewesen sein soll.