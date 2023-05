Schmid verlässt Freiburg zum Saisonende

Jonathan Schmid wird sich mit seinem Vertragsende im Juni vom SC Freiburg verabschieden. Cheftrainer Christian Streich bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz den Abschied des 32-jährigen Rechtsverteidigers zum Ende der aktuellen Spielzeit. Für Schmid schließt sich damit das Kapitel Freiburg nach zuletzt zwei schwierigen Spielzeiten.

Eine schwerwiegende Corona-Erkrankung warf den Franzosen in der Saison 2021/22 dermaßen zurück, dass der Routinier in der Folge den Anschluss verlor. In der aktuellen Spielzeit kommt Schmid auf magere 38 Einsatzminuten in zwei Partien. Ob der einstige Leistungsträger noch einmal einen Einsatz zum Abschied erhält, ließ Streich offen. Schmid stand in insgesamt 217 Pflichtspielen für den SCF auf dem Platz.

