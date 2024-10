Leipzigs Plan mit Ouédraogo

Das Debüt von Assan Ouédraogo für RB Leipzig ist in Sichtweite. Laut dem ‚kicker‘ kann der Neuzugang vom FC Schalke 04 möglicherweise kurz vor der Länderspielpause (11. November) in der Bundesliga debütieren. Anfang August hatte sich der 18-Jährige eine Knieverletzung zugezogen, die konservativ behandelt wurde und die Sachsen nun dazu veranlasst, das Toptalent behutsam heranzuführen. Seit zwei Wochen absolviert Ouédraogo Teile des Mannschaftstrainings.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ähnliches gilt für Nicolas Seiwald. Der 23-Jährige laboriert an einer Adduktorenverletzung und kommt vor der Länderspielpause maximal für einen Kurzeinsatz infrage. Noch nicht absehbar ist die Rückkehr von David Raum (26) und Xaver Schlager (27). Raum musste sich kürzlich einer Sprunggelenksoperation unterziehen, Schlager arbeitet nach einem Kreuzbandriss an seinem Comeback. Es ist wahrscheinlich, dass beide in diesem Kalenderjahr nicht mehr zum Einsatz kommen.