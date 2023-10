Laporta-Klartext zu Messi, Félix & Cancelo

In den vergangenen Wochen wurde eifrig über eine Rückkehr von Lionel Messi zum FC Barcelona spekuliert. Der 36-jährige Argentinier hat ein solches Szenario erst gestern aber ausgeschlossen. Messi plant keinen Kurzzeit-Abschied von Inter Miami, die Spielpause während der Playoffs möchte er lieber mit seiner Familie verbringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Traum einiger Barça-Fans ist damit geplatzt. Präsident Joan Laporta betont gegenüber ‚Catalunya Radio‘ allerdings, dass es auch von Seiten des spanischen Meisters keinen weiteren Versuch gab, den Ex-Spieler zurückzuholen: „Wir haben ihm vor der Saison eine Rückkehr angeboten. Jetzt gab es aber keinerlei Gespräche. Leo hat uns im Sommer seine Entscheidung mitgeteilt und wir respektieren das.“

Lese-Tipp

Lewandowski-Nachfolger: Barça denkt an Álvarez

Ein Wiedersehen ist aber dennoch in Planung – wenn auch nur für eine Art Abschiedsspiel. Laporta dazu: „Es gab schon Kontakte. Uns würde das gefallen und wir könnten das im November 2024 machen, wenn wir ins Camp Nou zurückkehren oder im Juni 2026, wenn das Stadion fertig ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Lob für Leihspieler

Statt Messi kamen im Sommer unter anderem João Félix (23) und Namensvetter João Cancelo (29). Mit beiden Portugiesen ist man in Barcelona bislang vollauf zufrieden. Laporta macht daraus keinen Hehl: „Wenn sie so weiterspielen, dann müssen wir versuchen, sie zu verpflichten. Das hängt aber vor allem davon ab, was Deco sagen wird.“

Auch insgesamt ist der Barça-Boss zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft und einzelner Spieler: „João Félix hat mir schon immer gut gefallen, aber ich mag auch die anderen im Team. Der Kader ist allgemein wertvoller und nachhaltiger gestaltet.“ Da schmerzt auch Messis Absage aus dem Sommer nicht mehr allzu sehr.