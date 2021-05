Tuchel schwärmt von Kane | Koemans „trauriges Saisonende“

„Jeder liebt Harry Kane“

In England ist nach wie vor der Wechselwunsch von Harry Kane das Thema Nummer eins in den Schlagzeilen. Nun hat sich auch Chelsea-Coach Thomas Tuchel auf einer Pressekonferenz über den 27-jährigen Star von Tottenham Hotspur geäußert. „Wenn Sie einen Trainer auf der Welt finden, der Harry Kane nicht gerne in seinem Team hätte, rufen Sie mich zurück. Ich würde gerne mit diesem Typen reden und seine Ideen hören, wie man Tore schießt und angreift. Jeder liebt Harry Kane, aber lassen Sie uns sehr, sehr deutlich sein, er ist ein Tottenham-Spieler“. Worte, die man auf der anderen Seite Londons nicht sehr gerne hört, denn wie der ‚Telegraph‘ berichtet, möchte Klubboss Daniel Levy einen Transfer zum Städterivalen unbedingt verhindern. Große Sorgen muss sich Levy aber anscheinend ohnehin nicht machen, denn nach Informationen des ‚Daily Express‘ hat sich Kane bereits auf Manchester City festgelegt. Die Verhandlungen können also starten.

Koemans Rundumschlag

Die ‚Mundo Deportivo‘ titelt heute groß „Koeman fordert mehr Respekt“. Grund ist ein Rundumschlag, zu dem der Trainer des FC Barcelona kurz vor Saisonende ausgeholt hat. „Man muss den Trainer und die Spieler mehr respektieren, es kommen zu viele Dinge heraus, die nicht herauskommen sollten. Die Spieler haben diese Art der Behandlung nicht verdient, man hätte es anders machen können. Ich weiß, dass es hier eine Menge Druck gibt und ich akzeptiere das, aber manchmal denke ich, dass diese Kultur der Medien, die in die Zukunft des Trainers involviert sind, hier zu viel ist, es ist meiner Meinung nach respektlos“, poltert der 58-Jährige. Für die ‚Sport‘ ein „trauriges“ Saisonende. Die beiden katalanischen Sportzeitungen sind sich sicher, dass die Worte des Niederländers nichts Gutes für die kommende Saison bedeuten.

Atlético und Real im Kampf der Götter

Bleiben wir in Spanien, wo sich heute endgültig klären wird, wer der nächste spanische Meister wird. Einen Spieltag vor Schluss hat Atlético Madrid zwei Punkte Vorsprung vor Stadtrivale Real. „Zidanes Team ist gegen Villarreal zum Sieg verpflichtet“, fasst die ‚Marca‘ zusammen. Für die ‚as‘ ist das Titelrennen ein Kampf der (römischen) Götter: „Neptun oder Kybele“ lautet die Schlagzeile der heutigen Ausgabe. Diego Simeone hat sein Team währenddessen schon auf das finale Spiel eingeschworen: „Wir werden alles geben“, verkündet der 51-Jährige. Gegen Real Valladolid sollten die Rojiblancos gewinnen, bei einem Unentschieden (und einem Real-Sieg) entscheidet die Tordifferenz.