Chelsea-Abschied: Silva in die Heimat?

Thiago Silva könnte im Sommer zurück in sein Heimatland Brasilien wechseln. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, hat Fluminense großes Interesse, den 39-jährigen Innenverteidiger ablösefrei zu verpflichten. Bereits seit einigen Jahren möchte der Klub aus Rio den Routinier an den Zuckerhut locken. In diesem Sommer könnte es klappen. Silvas Vertrag beim FC Chelsea läuft im Sommer nach vier Jahren an der Stamford Bridge aus und die Anzeichen für einen Abschied verdichten sich.

„Man wird es in den nächsten Tagen erfahren. Ich habe eine Entscheidung im Kopf, aber es ist nicht der richtige Zeitpunkt, sie mitzuteilen“, äußerte sich Silva im Anschluss an die Niederlage gegen Manchester City (0:1) am Wochenende. Laut ‚Evening Standard‘ glaubt der Brasilianer, dass er trotz seines Alters noch eine Saison auf höchstem Niveau spielen kann. Silva sei offen für einen Verbleib in der Premier League oder einen Wechsel zu einem anderen europäischen Verein.