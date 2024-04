Chelsea: Hinweise auf Silva-Zukunft

Die Anzeichen verdichten sich, dass Thiago Silva und der FC Chelsea im Sommer getrennte Wege gehen. Laut der ‚Daily Mail‘ weisen Social Media-Aktivitäten von Silvas Ehefrau daraufhin, dass ihr 39-jähriger Ehemann seine letzten Pflichtspiele für die Blues bestreitet. Silvas gestriger Einsatz im FA Cup-Halbfinale gegen Manchester City (0:1) bezeichnete Ehefrau Belle als „letzten Tanz“ des Abwehrspielers. Der Vertrag des Brasilianers läuft zum Saisonende aus.

Es ist nicht bekannt, ob Chelsea Gespräche über ein neues Arbeitspapier für den Routinier aufnehmen will. Sportlich ist Silva trotz seines Alters immer noch ein Faktor. In dieser Spielzeit stand der langjährige PSG-Profi in 32 Pflichtspielen auf dem Rasen. 2020 war Silva ablösefrei aus Paris nach London gewechselt. Für Chelsea bestritt der Rechtsfuß seitdem 149 Spiele.