Moskau baggert an Aurier

Spartak Moskau würde sich gerne in der Premier League bedienen. ‚Sky Sports‘ zufolge zeigt der Klub von Trainer Domenico Tedesco Interesse an Rechtsverteidiger Serge Aurier. Der Ivorer darf Tottenham Hotspur nach der Verpflichtung von Matt Doherty verlassen. Aurier soll aber einen Transfer in eine der europäischen Topligen bevorzugen.

Interesse am 27-Jährigen zeigten in diesem Sommer auch schon Bayer Leverkusen und der AC Mailand. Vertraglich ist Aurier noch bis 2022 an die Spurs gebunden. Zwischen zwölf und 15 Millionen Euro soll er dem Vernehmen nach an Ablöse kosten.