Neuer Klub: Kruse kündigt Entscheidung an

Max Kruse wird offenbar schon bald in die Bundesliga zurückkehren. Via Instagram verkündete der 32-Jährige, dass er nun aus seinem Urlaub nach Deutschland zurückkehren werde, um dort die Entscheidung zu treffen, für welchen Klub er in Zukunft spielen wird. Nach seiner Kündigung bei Fenerbahce ist der Linksfuß derzeit vereinslos.

Auch Kruses Ex-Klub Werder Bremen ist in der Verlosung, wie die ‚DeichStube‘ am gestrigen Sonntag bereits betonte. In seiner heutigen Printausgabe legt der ‚kicker‘ nach: Es werde „ernst“ zwischen Kruse und Werder. Laut der ‚Bild‘ sind aber noch andere Bundesligisten am Offensivspieler interessiert. Schalke 04, das gestern ins Spiel gebracht wurde, gehöre aber nicht dazu.