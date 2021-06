Milan bietet für Frankreich-Talent Adli

Der AC Mailand hat offenbar konkretes Interesse an Yacine Adli von Girondins Bordeaux. Wie das italienische Portal ‚calciomerato.com‘ berichtet, haben die Rossoneri bereits ein erstes Angebot über fünf Millionen Euro plus zwei Millionen an möglichen Boni für den 20-Jährigen eingereicht.

Auch wenn das erste Angebot von Bordeaux abgelehnt wurde, sollen die Mailänder weiterhin zuversichtlich sein, den Transfer zeitnah über die Bühne bringen zu können. Adli ist trotz seines jungen Alters bereits eine feste Größe beim Zwölften der abgelaufenen Ligue 1-Saison. In 35 Spielen kam der Mittelfeldspieler zum Einsatz, erzielte zwei Tore und gab fünf Vorlagen.