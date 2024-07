Hainer skizziert Bayerns Transferstrategie

Die Transferstrategie der Zukunft beim FC Bayern soll auf zwei Pfeilern aufgebaut werden. Im Interview mit der ‚Abendzeitung‘ äußert sich Präsident Herbert Hainer zur Philosophie des Rekordmeisters: „Aufgrund der permanent steigenden Transfersummen und Gehälter werden wir künftig noch stärker auf unseren FC Bayern Campus setzen, denn die Mischung macht es: Topstars wie Manuel Neuer und Harry Kane mit Eigengewächsen wie Aleks Pavlovic – und einem Jamal Musiala, der beim FC Bayern zu einem herausragenden Weltklassespieler gereift ist.“

Damit will man an der Säbener Straße auf die hohen Ausgaben auf dem Transfermarkt reagieren. Dass es immer schwieriger wird, mit Vereinen zu konkurrieren, die große Investoren im Rücken haben, macht die Lage selbst für Bayern kompliziert: „Wir müssen unseren FC Bayern-Weg gehen, ohne Großinvestoren wie andere internationale Topklubs weiter in der europäischen Spitze mitspielen.“