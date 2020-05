Messis treue Seele | Werner macht Inter & Juve froh

Die treuen Ein-Klub-Spieler

Die ‚Sport‘ nutzt die Corona-Pause um zu analysieren, wer unter den aktiven Profis seinem Klub am loyalsten ist. Vom „Treue-Rekord“ schreibt die spanische Sportzeitung und setzt Lionel Messi auf die Titelseite. Seit 2004 schnürt der 32-Jährige bereits die Schuhe für Barça – oder umgerechnet 16 Jahre, drei Monate und 28 Tage. Doch der Argentinier rangiert auf dem Treppchen lediglich auf Rang drei.

Noch länger bei seinem Klub ist Abwehrspieler Loïc Perrin. Der 34-jährige Franzose spielt seit 2003 für seinen Ausbildungsklub AS St. Étienne und kann ein halbes Jahr und einen Tag mehr Vereinszugehörigkeit nachzuweisen. Unangefochten an der Spitze steht jedoch Igor Akinfeev. Bereits seit 17 Jahren, drei Monaten und 28 Tagen hütet der 34-Jährige das Tor von ZSKA Moskau.

Werner-Hoffnung für die Serie A

Die Zukunft von Timo Werner ist der Tuttosport in ihrer heutigen Ausgabe eine Titelstory wert: „Werner bricht ein: Ein Duell zwischen Juve und Inter“. Die gestrigen Aussagen des RB Leipzig-Stürmers, dass ihn eine Herausforderung im Ausland „etwas mehr reizen würde“ als ein Wechsel innerhalb der Bundesliga scheint den Serie A-Giganten auftrieb gegeben zu haben. Da sich zeitgleich der FC Liverpool aufgrund der Coronakrise auf dem Transfermarkt eher zurückhalten will, seien die Alte Dame und die Nerazzurri nun „voll im Rennen“ um den 24-Jährigen. Dass die Corona-Pandemie wohl auch den Serie A-Klubs in die Transferpläne grätscht, bleibt allerdings unerwähnt.