Hauge: Vom Schnäppchen zum Shootingstar

Der AC Mailand schwimmt weiterhin auf einer Welle des Erfolgs. In der Liga ist man nach neun Spieltagen ungeschlagen, steht mit 23 Zählern und fünf Punkten Vorsprung auf Platz eins. Auch in der Europa League läuft es aus Sicht der Rossoneri. Und das, obwohl man im laufenden Wettbewerb zumeist mit der zweiten Garde antritt. So auch beim gestrigen 4:2-Sieg gegen Celtic Glasgow, durch den der Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht wurde.

Schnäppchen Hauge

Jens Petter Hauge, den vor der Saison sicherlich nicht viele auf dem Zettel hatten, war gegen die Schotten der überragende Mann auf dem Platz. Der 21-Jährige war erst im vergangenen Transferfenster für fünf Millionen Euro vom norwegischen Erstligisten Bodo Glimt in die italienische Modestadt gewechselt. Während der Linksaußen in der Serie A bisher nur auf vier Kurzeinsätze (ein Treffer) kommt, ließ er in der Europa League bereits mehrfach sein großes Talent aufblitzen.

In sieben Europa League-Spielen – darunter drei in der Qualifikationsrunde – erzielte Hauge fünf Treffer und bereitete drei weitere vor. Eine Top-Quote für den norwegischen Nationalspieler, der trotz des großen Qualitätssprungs von der heimischen Liga ins internationale Geschäft keinerlei Anpassungszeit benötigte.

„Vikinger“ Hauge gehört die Zukunft

Seine grandiose Leistung krönte Hauge mit einem Solo-Lauf durch drei Celtic-Verteidiger zum zwischenzeitlichen 3:2, bereitete zudem das 4:2 durch Brahim Díaz mustergültig vor. Die italienische Presse würdigte die bärenstarke Leistung. Der ‚Corriere della Serra‘ schreibt: „Super Hauge“. Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ „gehört Hauge die Zukunft“. Die ‚Tuttosport‘ rühmt den „Vikinger Hauge“, den zurzeit „alle Milan-Fans von zuhause aus genießen dürfen“.

In Mailand freut man sich nicht nur aufgrund der niedrigen Ablöse, die man für Hauge auf den Tisch legte. Der 1,84-Mann hat seinen Marktwert innerhalb kürzester Zeit hochgeschraubt und auf internationalem Parkett überzeugt. Der Rechtsfuß besticht durch seine Tempodribblings und guten Abschluss. Vor allem Hauges große Ruhe am Ball ist aufgrund der fehlenden Erfahrung außergewöhnlich.

Große Konkurrenz

Bei Milan ist die Konkurrenz jedoch gerade auf den Außenbahnen groß. Hauge muss mit den ebenfalls formstarken Rafael Leão (22), Alexis Saelemaekers (21), Ante Rebic (27) und Brahim Díaz (21) um einen Stammplatz auf den Außenbahnen konkurrieren. Doch klar ist: Sollte er seine Leistung vom gestrigen Abend bestätigen können, wird er auch künftig in der Serie A mehr Einsatzzeit erhalten.