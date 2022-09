Hoffenheim bindet Asllani

Die TSG Hoffenheim hat den bis 2024 datierten Vertrag mit Fisnik Asllani vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert. Der 20-jährige Stürmer war im Sommer 2020 von Union Berlin in den Kraichgau gewechselt. Asllani blickt bislang auf zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga zurück, in dieser Saison ist er fester Bestandteil des Regionalliga-Teams (sieben Spiele, sechs Tore).

Hoffenheim-Manager Alexander Rosen sagt über den deutschen U20-Nationalspieler: „Fisnik vereint Talent, Torgefahr und körperliche Präsenz – zusammengenommen ergeben diese Komponenten bei ihm ein hochinteressantes Stürmerprofil einer klassischen Nummer neun.“ Asllani deute mit seinen „aktuellen Auftritte in unserer U23 und auch im Profitraining deutet er Woche für Woche an, dass er in Zukunft eine echte Alternative werden kann.“