Tottenham: Winks strebt Leihe an

Harry Winks möchte Tottenham Hotspur offenbar im Winter verlassen. Wie die ‚Times‘ berichtet, strebt der Engländer eine Leihe an. Gegenüber einem Wechsel ins Ausland sei er nicht abgeneigt. Bei den Londonern absolvierte der Mittelfeldspieler in dieser Saison erst 60 Minuten in der Premier League.

Im vergangenen Sommer soll Tottenham bereit gewesen sein, den 25-Jährigen abzugeben. Interesse gab es dem Bericht zufolge von Aston Villa, Brighton & Hove Albion und dem FC Everton. Winks entschied sich aber gegen einen Vereinswechsel. Nun will er seiner Karriere einen neuen Impuls geben.