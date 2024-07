16-jähriges Hertha-Talent sorgt für Aufsehen

In der Saisonvorbereitung hat Hertha BSC in den eigenen Reihen eine positive Entdeckung gemacht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, nahm erstmalig U17-Nationalspieler Boris Lum am Training teil und wusste dort zu überzeugen. Das Trainergespann rund um Cristian Fiél schwärmte anschließend vom Youngster. Bislang besitzt Lum nur einen Fördervertrag bis 2026, der aber danach per Option in einen einjährigen Profivertrag umgewandelt werden kann. Zusätzlich ist in seinem jetzigen Vertrag eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro verankert.

Der 16-Jährige kam bisher für die B-Jugend der Hertha zum Einsatz und durfte am Profi-Training teilnehmen, weil Neuzugang Kevin Sessa (24) fehlte. Es bleibt abzuwarten, ob Lum beim Hauptstadtklub eine Chance erhält oder woanders eine bessere Perspektive sieht. Berichten zur Folge zeigen Tottenham Hotspur und Manchester City sowie Bayern München und Bayer Leverkusen Interesse.