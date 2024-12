FC Bayern: Kompany verkündet zwei Rückkehrer

Der FC Bayern München kann in seinem letzten Bundesliga-Spiel im Jahr 2024 auf die Fähigkeiten von Stürmer Harry Kane (31) und Linksverteidiger Alphonso Davies (24) bauen. Das verkündete Cheftrainer Vincent Kompany (38) im Rahmen des Pressetalks vor dem Spitzen-Duell gegen RB Leipzig. Der Belgier sagte am Vormittag: „Harry Kane und Phonzy werden dabei sein. Am 2. Januar kommen noch weitere Spieler dazu. Deshalb tut uns die Pause jetzt sehr gut. Ich bin froh, dass Harry und Phonzy wieder dabei sind.“

Kane und Davies fehlten in den vergangenen Wochen beide aufgrund unterschiedlicher Muskelfaserrisse. Neben den langzeitverletzten Sacha Boey (24) sowie Josip Stanisic (24) wird diese Woche auch Serge Gnabry (29) nicht mit von der Partie sein. Letztgenannter laboriert noch immer an Knieproblemen, Stanisic fehlt noch aufgrund eines langwierigen Außenbandrisses, der einen Einsatz noch nicht zulässt.