Wolfsburg: Weghorst nicht mehr im Mannschaftsrat

Wout Weghorst ist überraschend nicht in den Mannschaftsrat des VfL Wolfsburg gewählt worden. Wie die Wölfe mitteilen, gehören dem Gremium von nun an John Brooks, Pavao Pervan, Marin Pongracic, Kapitän Josuha Guilavogui, Koen Casteels sowie Admir Mehmedi an. Das bisherige Mitglied Weghorst fehlt in der Auflistung.

Warum der niederländische Torjäger dieses Mal keine Berücksichtigung fand, bleibt unklar. Der Wahlausgang wirft insofern Fragen auf, da Weghorst gerade erst zum Vizekapitän ernannt worden war. Wie der 28-Jährige zuletzt selbst einräumte, hatte Tottenham Hotspur in der vergangenen Transferperiode großes Interesse an seinen Diensten gezeigt.