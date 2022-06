Unions Moser nach Belgien

Nach elf Jahren bei Union Berlin tritt Eigengewächs Lennart Moser (22) ein neues Abenteuer in Belgien an. Wie die Eisernen offiziell vermelden, schließt sich der Torhüter KAS Eupen an. Beim belgischen Erstligisten unterschreibt der Keeper einen Dreijahresvertrag bis 2025. Über die Ablösemodalitäten machen die Klubs keine Angaben.

Moser kennt Belgien bereits von seiner Leihe zu Cercle Brügge in der Rückrunde der Saison 2019/2020. Die vergangene Spielzeit verbrachte der Torhüter bei Austria Klagenfurt in der österreichischen Bundesliga. Dabei kam er lediglich auf sieben Pflichtspieleinsätze.