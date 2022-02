Bericht: Sarr tendiert zu Bayern-Abschied

Seit seinem Transfer zum FC Bayern im Oktober 2020 hat es Bouna Sarr nicht geschafft, sich in München als Alternative für die Rechtsverteidiger-Position zu etablieren. Den Glauben daran, dass ihm das noch gelingen wird, scheint der 30-Jährige mittlerweile selbst verloren zu haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚tz‘ berichtet, tendiert Sarr aktuell dazu, den FC Bayern im Sommer zu verlassen. Der Vertrag des senegalesischen Afrika-Cup-Siegers läuft noch bis 2024.

Bayern braucht Ersatz

An Interessenten wird es dem Rechtsverteidiger wohl kaum mangeln. Bereits im Januar meldeten sich nach FT-Informationen die AS Rom, der FC Genua, OSC Lille und Girondins Bordeaux. Ein Transfer scheiterte da offenbar noch am Willen des Spielers, der zuvor angekündigt hatte, im Winter keine Entscheidung über seine sportliche Zukunft treffen zu wollen.

Sollte Sarr die Bayern im Sommer verlassen, bräuchten die Münchner Ersatz. Ein Kandidat ist nach wie vor Ridle Baku vom VfL Wolfsburg, der bereits in der Vergangenheit das Interesse des Rekordmeisters weckte.