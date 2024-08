Nketiah-Transfer vor Abschluss

Eddie Nketiah wird aller Voraussicht innerhalb Londons wechseln. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, steht eine Einigung zwischen Crystal Palace und dem FC Arsenal über einen Transfer des 25-jährigen Angreifers im Raum. Nketiah selbst ist sich mit Palace seit einigen Tagen über die Vertragskonditionen einig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Arsenal kassiert laut ‚The Athletic‘ 30 Millionen Euro plus sechs Millionen Euro Boni für das Eigengewächs. Bei den Gunners kommt Nketiah im Sturmzentrum nicht an DFB-Profi Kai Havertz (25) und Gabriel Jesus (27) vorbei. Auch in verletzungsbedingter Abwesenheit des Duos konnte sich der Rechtsfuß nur zeitweise ins Rampenlicht spielen. Immerhin stehen für Nketiah 168 Einsätze für Arsenal zu Buche, in denen er jedoch nur 38 Treffer erzielen konnte.