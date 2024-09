Leipzig bangt um Lukeba

RB Leipzig muss möglicherweise auch am kommenden Spieltag auf Castello Lukeba verzichten. Der Innenverteidiger klagt über Adduktorenprobleme, wie RB-Trainer Marco Rose auf der gestrigen Pressekonferenz bestätigte: „Castello konnte heute gar nicht spielen, weil er Adduktorenprobleme hatte.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim gestrigen 0:0 gegen den FC St. Pauli saß der Franzose, der bei Real Madrid auf dem Zettel steht, die kompletten 90 Minuten auf der Bank. Für Lukeba war es die erste Zwangspause in dieser Saison. In den vorherigen fünf Pflichtspielen stand der Linksfuß viermal in der Startelf. Ob der 21-Jährige länger ausfallen wird, ist noch offen.