Wolfsburg: So geht es weiter mit Vranckx

Mittelfeldspieler Aster Vranckx kehrt zumindest vorerst zum VfL Wolfsburg zurück. Der AC Mailand wird die mit den Wölfen verhandelte Kaufoption nach Informationen von ‚WAZ‘ und ‚AZ‘ nicht ziehen. Acht Millionen Euro hätten die Rossoneri auf den Tisch legen müssen, sehen aber davon ab. Somit ist Vranckx ab Juli wieder offiziell Kaderspieler des VfL.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch ist unklar, wie die Klubbosse der Niedersachsen in dieser Angelegenheit weiterverfahren. Vranckx, der in der zurückliegenden Saison nur zu elf Kurzeinsätzen für Milan kam, könnte von Trainer Niko Kovac in die Mannschaft reintegriert werden. Der Vertrag des hochtalentierten Achters ist noch bis 2025 gültig.

Lese-Tipp

Medien: Bayern an van de Ven dran