Fulham: Vorstoß bei Arsenals Soares

Der FC Fulham eröffnet offenbar das Wettrennen um Cédric Soares. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, bereiten die Cottagers ein Angebot für den Rechtsverteidiger vom FC Arsenal vor. Fulham will den 31-Jährigen im anstehenden Januar-Transferfenster verpflichten. Soares kommt bei den Gunners auf magere 28 Einsatzminuten in der Premier League.

Unter der Anzeige geht's weiter

Deshalb schaut sich der im deutschen Singen gebürtige Portugiese nach Alternativen um. Bis 2024 ist der Rechtsfuß noch an Arsenal gebunden. Ein Verkauf wäre also spätestens im kommenden Sommer ein Thema am Emirates. Im November wurden auch der FC Villarreal sowie Bayer Leverkusen als Interessenten genannt. Mit Fulham leitet jetzt der erste Abnehmer konkretere Schritte in Richtung eines Transfers ein.

Lese-Tipp

Riesiges Preisschild: Der Favorit bei Mudryk