Juve: Ausweg Premier League für Fagioli?

Nicolò Fagioli könnte Juventus Turin im Winter verlassen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, zeigen West Ham United, der FC Fulham und Crystal Palace Interesse am Mittelfeldspieler. Das Trio habe bereits Informationen über den 23-Jährigen eingeholt. Auch mehrere ungenannte Serie A-Klub seien bereits in Kontakt zu Fagiolis Beratern getreten.

Juve ist dem Bericht zufolge bereit, den siebenmaligen italienischen Nationalspieler für eine Ablösesumme von 20 bis 25 Millionen Euro abzugeben. Eine Leihe inklusive Kaufoption ziehe die Alte Dame zurzeit nicht in Betracht. Fagioli stand in dieser Saison zwar schon 17 Mal für Juve auf dem Platz, ist in der Mittelfeld-Hierarchie in den vergangenen Wochen aber durchgereicht worden und erhält zunehmend weniger Spielzeit.