Acht Innenverteidiger: Union plant Verkäufe

Bei Union Berlin bahnt sich noch der ein oder andere Abgang an. Gegenüber ‚Bild‘ kündigt Oliver Ruhnert an: „Natürlich sind zu viele Innenverteidiger da. Wir werden über die Kadergröße nachdenken müssen.“ Mit der Ankunft von Diogo Leite bekamen die Köpenicker eine weitere Option in der Defensive hinzu, nun soll das Team ausgedünnt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Stand jetzt befinden sich acht Spieler im Kader von Union, die allesamt gelernte Innenverteidiger sind. Wer den Bundesligisten aus der Hauptstadt verlassen soll, wurde vom Union-Sportchef allerdings nicht konkret kommuniziert.