Barça verzweifelt an Juve | Ärger in Liverpool

Pjanic-Transfer in Gefahr

Miralem Pjanic hängt weiter in der Warteschleife. Die Gespräche über einen Transfer zum FC Barcelona gestalten sich kompliziert, der Wechsel ist „in Gefahr“, titelt die ‚Sport‘. Plan A, Mittelfeldspieler Arthur im Gegenzug nach Turin zu schicken, scheiterte an dessen Veto. Barça bot in der Folge andere Spieler an, Juve lehnte ab. Der ‚Tuttosport‘ zufolge wollen die Italiener stattdessen Ausnahmetalent Ansu Fati nach Turin holen. Nahezu ausgeschlossen, dass dieser Plan in Katalonien abgenickt wird.

All eyes on Benzema

Die spanische Liga fährt am 11. Juni wieder den Betrieb hoch. Im Mittelpunkt der Restsaison steht der enge Meisterkampf zwischen dem FC Barcelona (58 Punkte) und Real Madrid (56 Punkte). Die königlichen Hoffnungen liegen dabei vor allem in Karim Benzema, berichtet die ‚as‘. Nach der Verletzung des ohnehin formschwachen 60-Millionen-Neuzugangs Luka Jovic ist der Franzose quasi konkurrenzlos auf der Neun. 14 Tore stehen nach 26 Ligaspielen auf Benzemas Konto. Will Real dem katalanischen Rivalen den Meistertitel nach drei Jahren wieder entreißen, müssen weitere Treffer folgen.

Liverpool-Derby auf neutralem Boden?

In Liverpool atmete man unter der Woche kräftig durch. Der erste Meistertitel seit 30 Jahren schien wegen der Coronakrise zwischenzeitlich in Gefahr, nun peilt England den Restart an. Die Spiele finden selbstverständlich unter Ausschluss von Zuschauern statt – dennoch fürchten Behörden angesichts des bevorstehenden historischen Titelgewinns Fan-Ansammlungen am Stadion. Das Derby gegen den FC Everton könnte daher in Manchester ausgetragen werden, wird in Englands Presse spekuliert. Laut der ‚Times‘ will der FC Liverpool dieses Szenario aber mit allen Mitteln verhindern.