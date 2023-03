Arsenal vs. Newcastle: Wettbieten um Diaby entfacht

Moussa Diaby spielt sich seit geraumer Zeit durch starke Leistungen in der Bundesliga und auf internationalem Parkett in die Notizbücher großer europäischer Klubs. Vor allem in der Premier League steht der französische Nationalspieler hoch im Kurs. Zwei Klubs wollen hinsichtlich eines Sommer-Transfers in die Vollen gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Daily Express‘ bahnt sich ein energisches Wettbieten um die Unterschrift von Diaby an. Newcastle United und der FC Arsenal wollen den 23-Jährigen offenbar unbedingt unter Vertrag nehmen. Dass beide Klubs die notwendigen wirtschaftlichen Voraussetzungen haben, um Diaby aus seinem bis 2025 datierten Vertrag bei Bayer herauszukaufen, dürfte kein Geheimnis sein.

Lese-Tipp

Form gefunden: Spätstarter Isak wird zu Newcastles X-Faktor

Droht zweiter Fall Mudryk?

Bei Arsenal will man unbedingt verhindern, erneut als Verlierer aus dem Poker um einen Flügelstürmer zu gehen. Schon bei Mykhaylo Mudryk (22) mussten die Gunners klein beigeben. Der Ukrainer wechselte im Winter für 70 plus 30 Millionen Euro an möglichen Boni zum FC Chelsea. Dass Arsenal bis zum Schluss mit im Rennen war, beweist, dass man gewillt ist, hohe Summen zu investieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nichtsdestotrotz könnte man auch gegen die Magpies den Kürzeren ziehen. Seit der Übernahme durch ein saudi-arabisches Konsortium gehört Newcastle auf dem Transfermarkt zu den Schwergewichten. Bisher hat man sich mit ganz großen Investitionen noch zurückgehalten, das könnte sich zur kommenden Saison aber ändern, wenn die Qualifikation für die Europa League oder sogar die Champions League klappt.