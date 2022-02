Spartak verlängert mit Moses

Victor Moses und Spartak Moskau verlängern ihre Zusammenarbeit. Wie der russische Hauptstadtklub mitteilt, wurde der bis 2023 laufende Vertrag des 31-Jährigen vorzeitig um ein Jahr verlängert. Im vergangenen Sommer nahm Spartak den nigerianischen Außenbahnspieler für fünf Millionen Euro fest unter Vertrag.

„Heute kann ich voller Überzeugung sagen, dass Spartak mein Verein ist“, sagt der ehemalige Chelsea-Profi über seine Verlängerung, „vom ersten Tag bis zu diesem Moment passt alles zu mir. Es ist ein großer Verein und ich freue mich, bis mindestens 2024 Teil der rot-weißen Familie zu sein. Ich werde dem Team weiterhin mit Freude dabei helfen, seine Ziele zu erreichen.“

We're pleased to announce that Victor Moses has signed an additional contract extension that will keep him at the club until 2024.



