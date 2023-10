Heikle Vertragslage: Bayerns Haltung bei Kimmich

Leroy Sané, Alphonso Davies und auch Joshua Kimmich: Die Verträge dreier Leistungsträger des FC Bayern laufen 2025 aus. Medienberichten zufolge laufen noch keine konkreten Gespräche über Verlängerungen – was durchaus verwundert. Schließlich besteht nach aktuellem Stand im kommenden Sommer letztmals die Möglichkeit, noch eine ordentliche Ablöse für das Trio zu erzielen.

Bei Sané und Davies war zuletzt bereits durchgesickert, dass die Bayern verlängern wollen. Aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ geht nun auch eine klare Tendenz bei Kimmich hervor: Der FCB sehe den Mittelfeldspieler nach wie vor als Kapitän der Zukunft. Ein solcher Spieler dürfe den Verein auf keinen Fall verlassen.

In Stein gemeißelt schien diese Haltung zuletzt nicht. Während Kimmich ein ausgezeichnetes Verhältnis zu Ex-Trainer Julian Nagelsmann pflegt, ist dessen Nachfolger Thomas Tuchel merklich nicht restlos überzeugt vom 28-Jährigen. Nicht umsonst warb Tuchel im Sommer offensiv für die Verpflichtung eines neuen Sechsers. Kimmich, der sich selbst als solchen sieht, reagierte darauf mit Unverständnis.

Interesse von Spitzenklubs

Nichtsdestotrotz will die Vereinsspitze Kimmich also offenkundig binden. Wann Gespräche starten sollen, ist noch unklar. Bemerkenswert: Vor zwei Jahren schloss Kimmich seinen jetzigen Vertrag ohne Berater-Hilfe ab. Damals wählte er bewusst nur eine Laufzeit bis 2025, um sich die Option Auslandswechsel offen zu halten. Der FC Barcelona und Manchester City sind am 80-fachen deutschen Nationalspieler interessiert.