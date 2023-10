Bericht aus England: City bleibt an Kimmich dran

Die Krise des FC Bayern in der vergangenen Saison wurde in den Medien auch häufig mit Joshua Kimmich und einem Leistungstief des Mittelfeldstrategen in Verbindung gebracht. Im Sommer folgte der extreme Wunsch von Trainer Thomas Tuchel, eine Holding Six zu verpflichten. Kimmich selbst sah sich allerdings durchaus in der Lage, diese Rolle auszufüllen. Tuchel sah und sieht dies augenscheinlich anders.

Vielleicht auch deshalb gibt es bezüglich einer Vertragsverlängerung von Kimmich bislang wenig bis gar keine öffentlich wahrnehmbare Bewegungen. Dazu passt auch, dass ‚90min.com‘ den lautstarken Leader nun wieder mit Manchester City in Verbindung bringt. Dass Kimmich nur noch bis 2025 an die Bayern gebunden ist, weckt dem Portal zufolge Begehrlichkeiten beim amtierenden Champions League-Sieger.

Schon im Mai hätten die Citizens Kimmich ihr Interesse signalisiert, heißt es. Doch weder Kimmich noch der FC Bayern sollen ernsthaft über einen Transfer im Sommer nachgedacht haben. Unter Tuchel ist der 80-fache Nationalspieler gesetzt und nimmt wie auch unter den vorherigen Trainern eine wichtige Rolle beim Rekordmeister ein.

Beziehung zu Guardiola

Als Pep Guardiola noch an der Seitenlinie der Bayern stand, machte Kimmich den nächsten Entwicklungsschritt. Unter den Fittichen des Spaniers wurde aus Kimmich ein Stratege und gleichzeitig ein polyvalenter Profi, der mehrere Positionen auf höchstem Level bekleiden kann. Ex-Bayern-Funktionär Michael Reschke sagte 2021 dazu: „Die Beziehung zwischen Kimmich und Guardiola war sicherlich ganz besonders. Ich bin überzeugt, dass Jo das auch so sieht, dass Pep an der ganzen Entwicklung von Jo ganz entscheidende Anteile hat.“

Der enge Draht zwischen dem City-Coach und 28-Jährigen könnte als Zünglein an der Wage fungieren, sollten die wirtschaftlich hochpotenten Engländer tatsächlich versuchen, Kimmich von den Bayern loszueisen. Guardiola gilt als Kimmichs größter Förderer. 2018 sagte Kimmich über seinen damaligen Trainer und Mentor: „Ich dachte mir: ‚Wow, das ist einer, der mich und meine Spielweise perfekt kennt.‘“

Ob sich Kimmich von Tuchel genauso gut verstanden fühlt, darf angesichts der unterschiedlichen Sichtweisen beim Thema Holding Six zumindest angezweifelt werden. An der Säbener Straße will man mit Sicherheit verhindern, dass Kimmich in sein letztes Vertragsjahr geht. Oder wie Toni Kroos 2014 für wenig Geld zu einem anderen Klub wechselt und dort eine Ära prägt.