BVB: Lerma-Transfer deutlich günstiger

Für den Transfer von Justin Lerma muss Borussia Dortmund deutlich weniger als die bisher kolportierten neun Millionen Euro zahlen. Wie Michel Deller, Besitzer von Lermas Klub Independiente del Valle, bei ‚Cobertura FM 104.1‘ im ecuadorianischen Radio erklärt, wird stattdessen „weniger als die Hälfte“ in die Kassen seines Vereins fließen. Allerdings kann die Summe durch Boni noch leicht ansteigen. Außerdem sicherte sich Independiente eine Weiterverkaufsbeteiligung über 15 Prozent.

Besonders positiv bewertet Deller den Transfer übrigens nicht. „Wir sind nicht sehr glücklich darüber, dass diese Transaktion in so jungen Jahren getätigt wurde. Wir hätten uns gewünscht, dass der Spieler etwas reifer geworden wäre, dass er mehr Minuten in der Profimannschaft gehabt hätte“, so der Klubchef. Bis zu seinem 18. Geburtstag wird Lerma aber ohnehin noch für seinen Ausbildungsverein auflaufen und dann erst nach Dortmund wechseln.