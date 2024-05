Nach Sevilla-Aus: Neuer Klub will Ramos

Für Sergio Ramos könnte sich in Kürze eine interessante Option in den USA eröffnen. Der 38-jährige Innenverteidiger befindet sich in Gesprächen mit dem San Diego FC, so ‚The Athletic‘. Eine Einigung stehe zwar noch aus, die Verhandlungen seien aber fortgeschritten. Das Franchise aus San Diego ist das neuste seiner Art und wird erstmals in der kommenden Saison an den Start gehen.

Im Sommer läuft der Vertrag von Ramos bei seinem Jugendklub FC Sevilla aus. Nach einer Weltkarriere im Trikot von Real Madrid und einem Abstecher zum französischen Topklub Paris St. Germain kehrte Ramos im vergangenen Sommer für eine Spielzeit nach Andalusien zurück. Nun winkt ihm offenbar ein Abenteuer in der Major League Soccer.