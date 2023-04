BVB schielt nach England: Interesse an Zaroury

Borussia Dortmund liegt nur zwei Punkte hinter dem FC Bayern und kämpft weiterhin um die Meisterschaft. Dabei lässt der BVB die Kaderplanung selbstverständlich nicht außer Acht. Im Signal Iduna Park wird aller Voraussicht nach auch kommende Saison wieder die Champions League-Hymne gespielt. Um die Mannschaft dafür zu wappnen, schaut sich der Tabellenzweite wohl in England um.

Nach ‚The Sun‘-Informationen wurde Dortmund-Scout Thomas Frank damit beauftragt, Anass Zaroury vom FC Burnley genauer unter die Lupe zu nehmen. Der Linksaußen hat sich aber nicht nur auf den Zettel der Schwarz-Gelben gespielt. Dem Bericht zufolge beobachten Olympique Marseille und die AS Monaco den Rechtsfuß ebenso akribisch.

Kompany will Zaroury halten

Doch Burnley will den Leistungsträger nicht einfach so ziehen lassen. Bis 2026 steht Zaroury am Turf Moor noch unter Vertrag. Am vergangenen Wochenende sicherte sich Burnley mit einem 2:1-Erfolg gegen den FC Middlesbrough die Rückkehr in die Premier League. Damit sammelte der Klub von Trainer Vincent Kompany einige Argumente, um den Offensivspieler zu einem Verbleib zu bewegen.

Der 22-jährige Flügelstürmer hat großen Anteil am Wiederaufstieg der Clarets. Mit sechs Toren und fünf Assists konnte sich Zaroury in den Fokus spielen, zudem debütierte der gebürtige Belgier mit marokkanischen Wurzeln im vergangenen Jahr für die marokkanische Nationalmannschaft und kam bei der Weltmeisterschaft in Katar sogar im Spiel um Platz drei zu seinem ersten Pflichtspieleinsatz für die Nordafrikaner.