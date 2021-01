Bayerns Abwehr-Puzzle: Kahn zum Stand der Dinge

Oliver Kahn hat sich zur Personalplanung des FC Bayern in der Abwehr geäußert. Am Sonntagmittag war der angehende Vorstandsvorsitzende des FC Bayern bei ‚Sky90‘ zu Gast und sagte: „Ich mache mir bei der Defensive relativ wenig Sorgen. Wir haben da viele interessante Spieler.“ Die Bayern-Legende hob unter anderem die Flexibilität von Spielern wie Lucas Hernández oder Benjamin Pavard (beide 24) hervor, die „als Innen- und Außenverteidiger spielen können“.

Zu Transferziel Dayot Upamecano (22) merkte Kahn an, dass „viele europäische Topklubs“ Interesse am Franzosen haben. Wie FT bereits vor einigen Tagen berichtete, führen die Bayern das Rennen um den Innenverteidiger von RB Leipzig an. Dies bestätigte auch dessen Berater Volker Struth im ‚Doppelpass‘ bei ‚Sport1‘: „Es kommen nur zwei Ligen in Frage, die Bundesliga, und da hat Hasan Salihamidzic den richtigen Ton angeschlagen. Sonst kommt nur die Premier League in Frage, kein Geheimnis, dass es dort zwei Interessenten gibt.“

Eine Entscheidung soll demnächst getroffen werden. Am Freitag kam es zu einem Treffen und „sehr guten, professionellen Gesprächen“, wie Sportvorstand Salihamidzic bereits bestätigte. Für festgeschriebene 42,5 Millionen Euro darf Upamecano Leipzig im Sommer verlassen, entsprechend rechnet man bei RB mit einem Wechsel des französischen Nationalspielers.

Gespräche mit Boateng stehen an

Die auslaufenden Verträge von Bayerns Stamm-Innenverteidigern Jérôme Boateng (32) und David Alaba (28) wurden bei ‚Sky90‘ ebenfalls thematisiert. Alaba habe das Angebot der Bayern nicht angenommen und „sucht eine neue Herausforderung“, so Kahn, „wir werden ihn verlieren“. Real Madrid ist Favorit auf eine Verpflichtung. Mit Boateng stehen in naher Zukunft Gespräche auf dem Programm, um zu erörtern, welche Pläne die jeweiligen Parteien haben. Eine Tendenz lässt sich noch nicht erkennen.

Generell wollen die Bayern noch stärker auf Tanguy Nianzou bauen. Der 18-jährige Franzose wurde seit seiner Ankunft im vergangenen Sommer durch Verletzungen zurückgeworfen, findet aber immer besser Anschluss ans Team und ist laut Kahn „eines der größten Talente in Europa auf seiner Position“. Ein anderes Talent steht derweil vor dem Absprung. Chris Richards (20) wird laut ‚Sky‘ zur TSG Hoffenheim verliehen.