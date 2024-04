Union: Hintergründe zum Parensen-Aus

Über die Trennung zwischen Union Berlin und Michael Parensen sind erste Details durchgesickert. Während der Bundesligist den 37-Jährigen gerne weiter als Technischen Direktor angestellt hätte, wollte Parensen selbst den nächsten Schritt gehen und mehr Verantwortung übernehmen, berichtet der ‚kicker‘.

Der Funktionär hätte demzufolge gerne den Posten von Oliver Ruhnert als Geschäftsführer übernommen, dessen Kontrakt bei den Köpenickern zum Saisonende ausläuft. Das Amt wurde Parensen offensichtlich nicht zugetraut. In der Folge wurde die Zusammenarbeit nach 15 Jahren am gestrigen Sonntag offiziell beendet. Ruhnert soll derweil auch in der kommenden Spielzeit noch für die Kaderplanung verantwortlich sein.